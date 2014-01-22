Генпрокуратура подтверждает факт гибели второго митингующего

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на сайте ведомства.

ГПУ отмечает, что утром 22 января, в 6:25, на дежурный номер 102 позвонил неизвестный и сообщил, что в помещении библиотеки Национальной академии наук находится труп мужчины. По словам человека, который так и не сообщил каких-либо информации о себе, труп сначала принесли в Дом профсоюзов, а затем он был перемещен в помещение библиотеки.

На указанный вызов выехали сотрудники органов милиции.

“В холле библиотеки, на столе, был обнаружен труп мужчины с двумя огнестрельными ранениями (в голову и грудь). При нем был найден паспорт и личные вещи. Кроме того, около 9 часов утра в помещении библиотеки был обнаружен еще один мужчина с огнестрельными ранениями, который находился без сознания. Последний погиб”, - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранительными органами тщательно расследуются обстоятельства гибели этих людей.

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Сегодня, сотрудниками подразделения “Беркут” возле баррикад ул. Грушевского также было изъято несколько канистр с зажигательной смесью с добавлением жидкого натрия (для усиления силы взрыва и горения).

Генеральная прокуратура Украины, в связи со всеми вышеуказанными фактами, обращается к организаторам противозаконных действий с требованием немедленно прекратить произвол участников массовых беспорядков, запугивание киевлян, противодействие правоохранительным органам.

“По всем фактам насилия и нарушения закона правоохранительными органами возбуждены уголовные производства. Все, без исключения, причастные к преступлениям будут нести уголовную ответственность согласно требованиям действующего законодательства”, - отмечают в прокуратуре.