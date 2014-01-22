Генсек ”Международной Амнистии” предупреждает о безнаказанности власти Украины после "законов 16 января"

Генеральный секретарь правозащитной организации «Международная Амнистия» Салил Шетти раскритиковал законы, принятые украинским парламентом 16 января и предупредил о том, что эти законодательные акты могут сделать действия власти в Украине безнаказанными.

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”Мы очень обеспокоены принятием этих законов. Мы взволнованы также тем, что эти законы могут выкорчевать фундаментальные свободы - например, свободу слова или свободу собраний”, - сказал Шетти в интервью УНИАН в Брюсселе.

”Также нас очень волнует, что может быть безнаказанность и люди, которые ответственны за нарушения прав человека, виновники нарушений останутся теперь без наказания. То есть, это развяжет руки, будет безнаказанность”, - добавил он.

Генсек ”Международной Амнистии”, штаб-квартира которой находится в Лондоне, также отметил, что Украина политически сейчас разделена и ЕС и международные правозащитные организации обязаны пристально следить за соблюдением прав человека в Украине.