Кличко: Янукович пообещал, что завтра будет создана комиссия по урегулированию политического кризиса

Об этом сообщил лидер партии «УДАР» Виталий Кличко после встречи с Януковичем в Межигорье, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

”Мы с депутатами приехали в Межгорье и полчаса ожидали у кордона внутренних войск, которые нас не пропускали. Потом впустили только меня. Я заявил о требованиях людей, которые два месяца протестуют на Майдане. И что нужно немедленно разрешить политический кризис”, - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 января, начались столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева - после того, как радикально настроенные митингующими решили прорываться через кордон милиции в направлении дома правительства и Верховной Рады.

Милиция применяет светошумовые и газовые гранаты, а также слезоточивый газ. Протестующие бросают в стражей порядка камнями.

На данное время ранения получили почти сто человек – как митингующих, так и правоохранителей.

Днем Кличко пытался остановить противостояние на Грушевского, однако радикалы не считались с его призывами. Столкновения продолжаются.

Около 20.00 Кличко с группой народных депутатов поехал к Межгорью.

«Я обращаюсь к Виктору Януковичу: Вы воюете с собственным народом! Прекратите эскалацию ситуации. Не травите милицию и бойцов спецподразделений на людей. Прекратите войну против граждан Украины, какие два месяца призывают услышать их требования», - сказал Кличко в видеообращении к Президенту. Он призвал Януковича убрать милицию, «Беркут» и «титушек» из улиц.

«Остановитесь! Единственным выходом из этого уже страшного кризиса является полное изменение власти, против которого восстал народ. Назначение досрочных президентских и парламентских выборов. Найдите в себе мужество и не повторяйте путь Чаушеску и Каддафи. В этой борьбе все равно победит украинский народ!», - заявил лидер «УДАРа».