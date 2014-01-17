На подпись Януковичу направили еще два принятых вчера закона

На подпись Президенту Украины Виктору Януковичу направлены еще два принятых вчера, 16 января, Верховной Радой закона: «О внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от налога на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа» и «О внесении изменения в закон о бесплатной правовой помощи».

Как сообщает сайт Верховной Рады, законы были направлены на подпись Президенту 16 января.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 января, Верховная Рада путем поднятия рук 235 голосами народных депутатов приняла закон «О внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от налога на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа», согласно которому статья 197 Налогового кодекса дополняется пунктом 197.22, которым освобождаются от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа по коду согласно УКТ ВЭД 2711 21 00 00. Проект закона внес в парламент Кабинет министров Украины. В соответствии с объяснительной запиской к законопроекту, документ разработан во исполнение поручения Президента Украины от 27 декабря 2013 года. Также в документе отмечается, что НДС на импорт газа вводится с 1 января 2014 года.

Также 16 января путем поднятия рук 235 народных депутатов принят закон о внесении изменения в Закон Украины "О бесплатной правовой помощи" (относительно оторочки вступления в действие положений пункта 6 раздела VI "Заключительные и переходные положения") депутата от Партии регионов Дмитрия Шпенова.

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Данным законом вступление в силу положений Закона "О бесплатной правовой помощи", которые предусматривают предоставление бесплатной вторичной правовой помощи отдельным категориям субъектов права на такую помощь, отложено до 1 января 2015 года.

Таким образом, предоставление бесплатной вторичной правовой помощи лицам, указанным в пунктах 1, 2, 8-12 части 1 статьи 14 данного закона (лица, находящиеся под юрисдикцией Украины, если среднемесячный совокупный доход их семьи ниже суммы прожиточного минимума, рассчитанного и утвержденного в соответствии с Законом «О прожиточном минимуме» для лиц, принадлежащих к основным социальным и демографическим группам населения, инвалиды, получающие пенсию или помощь, которая назначается вместо пенсии, в размере менее двух прожиточных минимумов для неработоспособных лиц; дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, беспризорные дети, дети, которые могут стать или стали жертвами насилия в семье; лица, к которым применено административное задержание; лица, на которых распространяется действие Закона «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите; ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», лица, которые имеют особые заслуги и особые трудовые заслуги перед Родиной, лица, которые принадлежат к числу жертв нацистских преследований; лица, в отношении которых суд рассматривает дело об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании физического лица недееспособным и восстановлении гражданской дееспособности физического лица; лица, в отношении которых суд рассматривает дело о предоставлении психиатрической помощи в принудительном порядке; лица, реабилитированные в соответствии с законодательством Украины), обеспечивается поэтапно, начиная с 1 января 2015 года.

Как говорится в объяснительной записке, оторочка вступления в действие соответствующих положений предложено, учитывая отсутствие надлежащего финансирования из государственного бюджета.