Скандальный закон "Колесниченко-Олейника» направлен на подпись Януковичу
18:06, 16 января 2014Политика
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Принятый сегодня ВР Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальные законы о дополнительных мерах защиты безопасности граждан» направлен на подпись Президенту Украины Виктору Януковичу.
Депутаты голосуют за законопроекты поднятием рук
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
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Как сообщал УНИАН, данным законом, в частности, вводится наказание в виде штрафов и исправительных работ за клевету в средствах массовой информации и в Интернете; ответственность за экстремизм с возможностью лишения свободы сроком до 3 лет; ответственность за блокирование зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, с возможностью лишения свободы до 5 лет; ужесточается ответственность за нарушения во время проведения митингов и устанавливается возможность лишения свободы до 10 лет за организацию массовых беспорядков.
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