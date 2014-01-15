В Париже задержали мужчину, который хотел погасить Вечный огонь

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел вечером во вторник, однако СМИ распространили информацию о нем лишь по прошествии суток. По их данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения припарковался неподалеку от одной из главных парижских достопримечательностей и с огнетушителем в руках направился прямиком к могиле Неизвестного солдата, располагающейся в просвете Триумфальной арки.

Полиция задержала нарушителя порядка при попытке пересечь ограждение вокруг Вечного огня. Как рассказал сам задержанный, он хотел погасить огонь у мемориала.

Могила Неизвестного солдата была устроена под Триумфальной аркой на площади Шарля де Голля в Париже 11 ноября 1920 года в память о военнослужащих, погибших на полях сражений Первой Мировой войны. Вечный огонь у мемориала был зажжен три года спустя - в 1923 году.