Янукович считает, что госохрана нуждается в модернизации
18:25, 15 января 2014Политика
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Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает необходимость реформирования государственного сектора безопасности и обороны, являющегося предпосылкой успешного выполнения задач, поставленных перед службой государственной охраны.
Янукович считает, что госохрана нуждается в модернизации
Об этом он заявил на торжествах по случаю 22-й годовщины образования Управления государственной охраны, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
По словам главы государства, одновременно должна проходить и модернизация государственной охраны. Он подчеркнул, что сегодня служба должна работать над внедрением современных методов деятельности.
Янукович поздравил сотрудников Управления госохраны с профессиональным праздником, поблагодарил за добросовестную службу и выразил благодарность ветеранам.
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