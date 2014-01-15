Янукович считает, что госохрана нуждается в модернизации

18:25, 15 января 2014
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает необходимость реформирования государственного сектора безопасности и обороны, являющегося предпосылкой успешного выполнения задач, поставленных перед службой государственной охраны.  

Охорона

Об этом он заявил на торжествах по случаю 22-й годовщины образования Управления государственной охраны, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

По словам главы государства, одновременно должна проходить и модернизация государственной охраны. Он подчеркнул, что сегодня служба должна работать над внедрением современных методов деятельности.

Янукович поздравил сотрудников Управления госохраны с профессиональным праздником, поблагодарил за добросовестную службу и выразил благодарность ветеранам.

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