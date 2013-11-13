Во Львове машина госохраны выехала на встречку и протаранила "Infiniti"

Как сообщила УНИАН пресс-служба Департамента Государственной службы охраны при МВД Украины, 13 ноября работники наряда специальной роты групп задержания Управления Государственной службы охраны при ГУМВД Украины во Львовской области, находясь на службе в форменной одежде с табельным огнестрельным оружием, следовали на служебном автомобиле «Daewoo Lanos» по вызову. В 12.45 упомянутый служебный автомобиль, с соответствующими логотипами Государственной службы охраны на боковых поверхностях, на перекрестке улиц Гвардейской и Витовского выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Infiniti ЕХ-35» под управлением львовянина, 1979 года рождения.

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В результате дорожно-транспортного происшествия один из милиционеров охраны и пассажирка второго автомобиля получили телесные повреждения и в настоящее время доставлены в Центральную городскую больницу №8 г. Львова для оказания медицинской помощи. Транспортные средства получили технические повреждения.

На место происшествия выезжали представители УГСО при ГУМВД Украины во Львовской области, сотрудники Госавтоинспекции ГУМВД Украины во Львовской области и прокуратуры города Львова.

В настоящее время продолжается проверка обстоятельств ДТП.