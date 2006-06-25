УНП отказала Костенко

Украинская народная партия на своем внеочередном съезде, который состоялся 24 июня в Киеве, переизбрала руководство. Председателем партии на новый срок избран Юрий КОСТЕНКО, который занимал эту должность с 1999 г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, должность первого заместителя сохранил за собой Иван ЗАЕЦ, заместителями избрано президента ЗАО "Оболонь" Александра СЛОБОДЯНА, Антона БУТЕЙКО и председателя Тернопольской областной организации УНП, которая на выборах-2006 достигла наилучшего результата, Ярослава ДЖОДЖИКА.

Избран также новый состав Центрального провода партии. Критерием для его формирования стали в первую очередь результаты, достигнутые на последних парламентских и местных выборах.

Во время проведения предсъездовских областных конференций изменилась почти половина руководителей областных организаций УНП – в частности, Полтавской, Одесской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Донецкой, Кировоградской и Запорожской.

Справка УНИАН. УНП принимала участие в выборах в Верховную Раду Украины 26 марта 2006 года в составе Украинского народного блока Костенко и Плюща, за который проголосовали 1,87% избирателей.