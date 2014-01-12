Вече в Киеве поддержало обращение в ЕСПЧ с просьбой ускорить рассмотрение дела Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолюцию на вече предложил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Он призвал участников вече проголосовать за его инициативу и люди поддержали ее.

Как сообщает сайт Тимошенко, второе заявление экс-премьера к ЕСПЧ «о незаконности уголовного производства по так называемому "газовому" делу было направлено в ноябре 2012 года, после завершения всех национальных процедур по обжалованию приговора Печерского районного суда Киева».

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Сайт напоминает, что 15 июля 2013 года Европейский суд по правам человека сообщил о начале рассмотрения дела об уголовном производстве в отношении Тимошенко по "газовому" делу. В частности, Евросуд довел до ведома правительства Украины второе заявление Тимошенко и предложил ему предоставить до 23 октября 2013 года свои замечания относительно поданных жалоб. По процедуре защита предоставляет суду свою позицию относительно правительственных объяснений.

Процедура рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека не предусматривает конкретных дат завершения этого процесса и оглашения по его результатам решения, отмечает сайт Тимошенко.