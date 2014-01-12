Вече на Майдане проголосовало за обращение к США и ЕС с просьбой ввести санкции в отношении главы МВД

14:28, 12 января 2014
Политика
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Участники Народного вече на Майдане Незалежности проголосовали за то, чтобы обратиться к США и ЕС с просьбой ввести санкции в отношении министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и других представителей украинской власти

Вече проголосовало за обращение / Фото: Арсен Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим голосованием лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сообщил, что 15 января в США состоится заседание комитета по международным делам сената США, и на этом заседании будет “слушаться исключительно вопрос об Украине”.

“США готовы оказать всестороннюю поддержку украинскому народу, который мирно борется за свои права”, - отметил Яценюк.

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Он предложил отправить в США бывшего министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка, который «выступит от Майдана, от украинского народа”.

По его словам, он должен сказать в США о том, что “должен быть в списке на санкции Запада министр внутренних дел Украины Захарченко и вся их банда, которая давала команду избивать людей”.

После этого было проведено на Майдане голосование, во время которого участники Народного вече поддержали выраженные предложения.

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