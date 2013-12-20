США внимательно следят за Украиной призывают стороны воздержаться от насилия

Об этом заявил от имени Миссии США в ОБСЕ посол Даниэль Баер перед Постоянным Советом ОБСЕ.

США видят налаживание мирного и действенного политического диалога единственным способом урегулювання этой ситуации, сказал посол. «Как мы ранее подчеркивали, Соединенные Штаты поддерживают мирное разрешение политического кризиса в Украине. Мы просим заметить, что те люди, которые были задержаны за участие в акциях протеста, были отпущены, но с них не были сняты выдвинутые в отношении них обвинения», - отмечается в заявлении.

При этом посол подчеркнул, что «теперь правительство Украины должно гарантировать активистам и участникам мирных акций протеста отсутствие уголовной ответственности». «Журналисты должны иметь возможность освещать противоправительственные демонстрации и акции, не опасаясь наказания. Нельзя увольнять с работы работников государственных учреждений за то, что они принимают участие в акциях протеста как обычные граждане», - заявил посол.

Он заметил, что «если международное сообщество и дальше будет следить за событиями в Украине, это будет способствовать появлению доверия к нам со стороны украинского народа. ОБСЕ должен в полном объеме открыть перед украинцами соответствующие ресурсы, знания и действенные механизмы, а также активно поддерживать их в мирном и адекватном политическом разрешении нынешней ситуации».

Поэтому США призывают Украину, которая сейчас председательствует в Комиссии ОБСЕ, подтвердить действиями свое лидерство и верность принципам и идеям ОБСЕ.