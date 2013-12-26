Большинство митингующих готовы быть на Майдане «столько, сколько будет нужно» (опрос)

Как сообщили УНИАН в Фонде «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» и Киевским международным институтом социологии.

Социологи отмечают, что Майдан существует в двух формах: Майдан-митинг, с изменчивым составом участников, особенно массовый – в выходные дни, и как стационарный лагерь, где люди находятся относительно постоянно и обеспечивают жизнедеятельность Майдана (охрану, организационные функции, приготовление еды, уборку и т.п.).

Заставить людей уйти с Майдана может выполнение всех требований, которые там были выдвинуты – такую позицию занимают 74% участников Майдана-митинга и 64% Майдана-лагеря, еще 28,5% на Майдане-митинге и 25% на Майдане-лагере готовы удовлетвориться выполнением нескольких основных требований. Объективные причины, которые могут заставить покинуть Майдан (работа, учеба), значительно менее весомы для участников лагеря (4%), чем для митингующих (16,5%), равно как и усталость, плохое самочувствие (могут быть причиной для оставления Майдана для 13% участников Майдана-митинга и 4% Майдана-лагеря), не будут значимыми причинами уйти с Майдана и разочарование в лидерах (на это указали всего 7,5% людей на Майдане-митинге и 5,5% - на Майдане-лагере), репрессии (6% и 2%), холод (2% и 1%).

Участники обоих Майданов, особенно – Майдана-лагеря, значительно больше, чем население в целом, готовы принимать участие в разных формах протеста, причем Майдан-митинг – больше в мирных, а Майдана-лагерь – в силовых. Наибольшая готовность обоих Майданов к участию в санкционированных митингах и демонстрациях (71% на Майдане-митинге и 52% - на Майдане-лагере), в забастовках (соответственно, 43% и 32%), в сборе подписей под коллективными воззваниями (37% и 30%), в бойкоте решений органов власти (36% и 31%), в пикетировании государственных учреждений (35% и 38,5%), в создании независимых от властных структур вооруженных формирований (15% и 21%), в захвате зданий (14% и 19.5%), в голодовках протеста (11% и 11%).

Опрос показал, что на Майдане-лагере преимущество мужского населения абсолютно: 85% (на Майдане-митинге – 56%). По возрасту они почти совпадают: средний возраст участника Майдана-митинга – 36 лет (38% в возрасте от 15 до 29 лет, 49% – 30–54 года, 13% – 55 лет и старше), Майдана-лагеря – 38 лет (34% в возрасте от 16 до 29 лет, 52% – 30–54 года, 14% – 55 лет и старше). Образовательный уровень участников Майдана-лагеря несколько ниже, чем Майдана-митинга, но выше, чем в структуре населения страны: 49% с высшим образованием (63% на Майдане-митинге), 40% – со средним общим и средним специальным образованием (22%), 10% – с неоконченным высшим (13%), 2% – с неполным средним (1%).

По роду занятий среди участников обоих Майданов наибольшую группу составляли специалисты с высшим образованием, однако на Майдане-митинге их несколько больше – 40%, на Майдане-лагере – 22%. А в целом и Майдан-митинг, и Майдан-лагерь представляют людей различных занятий: студенты (12% на Майдане-митинге и 10% – на Майдане-лагере), предприниматели (соответственно, 9% и 12%), руководители (8% и 4%), рабочие (7% и 14%), пенсионеры (9% и 11%). Понятно, на Майдане-лагере больше тех, кто не имеет постоянного места работы (16%, из них 8% подрабатывают в разных местах, и 8% источников дохода не имеют).

На стационарном Майдане-лагере явно преобладают приезжие (81%), в отличие от воскресного Майдана, где 57% составляли киевляне. Среди приезжих на обоих Майданах больше всего было жителей Западного региона (52% на митинге и 42% в лагере), однако в структуре Майдана-лагеря чуть больше представлены выходцы из других регионов: из Центральной Украины (34% и 31%), Южной и Восточной (23% и 17%). Приехали люди из разных населенных пунктов: 32% – из областных центров, 23% – из больших городов, 23% – из небольших городов и 22% – из сел.

На обоих Майданах чуть больше половины участников дома общаются на украинском языке, на Майдане-митинге 27% – русскоязычные, 18% – общаются и на украинском, и на русском, 1% – иноязычных, а на Майдане-лагере – русскоязычных чуть меньше (20%), зато больше двуязычных (28%).

Большинство приезжих Майдана-лагеря приехали самостоятельно (76%), но по сравнению с Майданом-митингом среди них существенно больше тех, кто приехал организовано – одной из партий (12%), общественных организаций (12%). Это – значительно больше, чем на Майдане-митинге, на который организовано приехало 8%.

Чуть больше среди участников Майдана-лагеря и членов партий (15%), общественных организаций (9%) и общественных движений (6%). Впрочем, большинство (70%) не принадлежит ни к одной из партийных или общественных организаций – 70%. На Майдане-митинге таких было больше – 92%.

Мотивы, которые заставили людей не только выйти на Майдан, но и остаться там в лагере, те же, что и у тех, кто вышел на Майдан-митинг: на первом месте - жестокое избиение демонстрантов на Майдане в ночь на 30 ноября, репрессии (69%), отказ Виктора Януковича от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом (40%), стремление сменить власть в Украине (39%) и стремление изменить жизнь в Украине (36%). Призывы оппозиции были стимулом для 7% участников, мотив отомстить власти за все, что она творит, имеют 10% (вдвое больше, чем среди участников Майдана-митинга).

Основные требования и Майдана-митинга, и Майдана-лагеря одинаковы, однако их значимость несколько отличается: для участников Майдана-лагеря на первом месте требования политические – отставка правительства (74.5%), отставка Виктора Януковича и проведение досрочных президентских выборов (66%) и на третьем месте - освобождение арестованных участников Майдана, прекращение репрессий (64%). А для участников Майдана-митинга требование освобождения арестованных было главным (82%).

Участникам Майдана-лагеря предложили определить три минимальных требования, которые их могут удовлетворить, и они оказались теми же: отставка правительства (55%), отставка Виктора Януковича (33%) и освобождение арестованных участников Майдана, прекращения репрессий (31.5%). При выборе трех главных требований респонденты выбрали такие: освобождение арестованных участников Майдана, прекращение репрессий (58%), отставка правительства (51%), отставка Виктора Януковича и проведение досрочных президентских выборов (49,5%).

Участники Майдана-лагеря чуть менее склонны к поддержанию переговорного процесса с властью по сравнению с Майданом-митингом: на Майдане-лагере согласны с предложением провести круглый стол переговоров с участием власти, оппозиции и общественных лидеров при посредничестве международных организаций 45%, не согласны – 47%, а на Майдане-митинге согласны на переговоры 51%, однако 41.5% считают, что никаких переговоров с властью вести не нужно.

Опрос проводился 20 декабря, всего было опрошено 515 человек.