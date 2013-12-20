Ромпей: Мы еще раз подтверждаем наш сигнал сильной поддержки Украине

Ассоциация с Европейским Союзом является наиболее надежным путем к современной, открытой, независимой Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил президент Европейского совета Герман ван Ромпей после завершения саммита лидеров 28 стран - членов Евросоюза.

По теме: Киев должен принимать решение без давления и внешнего вмешательства - Баррозу

“Лидеры ЕС обеспокоены ситуацией в Украине и пристально следят за событиями. И мы еще раз подтверждаем наш сигнал сильной поддержки. Граждане Украины еще раз продемонстрировали, что они полностью осознают историческую природу европейского предложения. Соглашение об ассоциации - наиболее надежный путь к современной, открытой, независимой Украине. Предложение политической ассоциации с более тесными торговыми связями все еще лежит на столе”, - сказал Ромпей.