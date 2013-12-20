Киев должен принимать решение без давления и внешнего вмешательства - Баррозу

Европейский Союз не имеет ничего против соглашений Украины и России, но Киев должен принимать решение без давления и внешнего вмешательства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу по окончании саммита лидеров 28 стран - членов ЕС.

«Я не знаю содержания договоренностей, но из информации, которую я имею теперь, нет соглашения о присоединении к Таможенному союзу. Но мы не смотрим на отношения ЕС и Украины как на что-то негативное в отношении других партнеров. Эта политика, мы считаем, является хорошей для наших соседей и соседей наших соседей», - сказал Баррозу.

«Мы не видим проблем в том, что Украина имеет соглашения с Россией. Собственно, я могу сказать, что мы советовали во многих сферах Украине и России иметь лучшее сотрудничество. Мы совсем не обеспокоены соглашениями Украины и России», - добавил президент Европейской комиссии.

Он подчеркнул, что, строя отношения с ЕС, Украина не должна подпадать под внешнее давление со стороны России.

«Важно отметить, что относительно нашего соглашения об ассоциации со свободной торговлей Украина должна решать свободно, без внешнего вмешательства. Но сама украинская власть говорила, что было определенное давление, и это, конечно, неприемлемо», - заявил президент Еврокомиссии.