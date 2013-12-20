Появилась новая технология «легального подкупа» избирателей - эксперты

Эксперты отмечают, что в Украине появилась технология «легального подкупа» избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции.

"Уже есть легальный подкуп избирателей. Ранее слово «подкуп» ассоциировалось со словом «нелегальный», тихонько покупали голоса, чтобы никто не видел. Сегодня нашли способ покупать легально, и на это даже статьи, как говорят, нет", - сказал вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Виктор Рыбаченко.

В свою очередь, член Ученого совета Института социологии НАН Украины Александр Вишняк отметил, что один из кандидатов в народные депутаты на повторных выборах в парламент, которые состоялись 15 декабря, в Черкассах купил необходимое количество избирателей «вполне легально».

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«С десятками тысяч избирателей были заключены договоры о том, что они будут агитаторами этого кандидата. Это легально, каждый может такой договор заключить. Сумма договора может писаться реальная, может писаться заниженная. При этом человеку говорят, что его нанимают агитатором, но при этом не нужно никого агитировать, необходимо убедить себя самого проголосовать за этого кандидата. Это легально? Легально», - сказал Вишняк.

Он считает, что это апробирование технологий, которые будут применяться на президентских выборах, особенно во втором туре.