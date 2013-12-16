Депутат от оппозиции заявляет о массовой скупке голосов на 194 округе

Народный депутат Украины от фракции «Батькивщина» Леся Оробец отмечает «массовую структурную скупку голосов» в 194 округе в Черкассах, где от оппозиции баллотировался Николай Булатецкий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга в Штабе национального сопротивления.

По словам депутата, за полтора месяца до выборов в этом округе начали составлять списки «домовых», которые обходили квартиры и предлагали средства за голосование за определенного кандидата.

«Поплавский сделал следующую схему: 200 грн - получишь сразу, голосуешь, отмечаешься, и 150 грн, если Поплавский выигрывает. До 12 часов утра в день выборов состоялся массовый подвоз тех, кто согласился голосовать за деньги», - сказала она.

По словам Оробец, сначала милиция приезжала, когда они задерживали людей со списками таких избирателей, но потом милиция перестала реагировать на такие вызовы.

Кроме того, отметила депутат, на участках наблюдалось голосование людей, в паспортах которых белые фото, карандашом была написана буква “П”, и этим людям выдавались бюллетени независимо от прописки.

Оробец подчеркнула, что считает эти выборы нечестными, и она никогда не видела «такой массовой системной структурной скупки голосов».

«Если раньше админресурс смогли скупить 3-5%, то сейчас речь шла о скупке свыше 15% избирателей. Создавалось впечатление, что никто из тех, кто проголосовал за Поплавского, не сделал это бесплатно», - сказала она.

Народный избранник также выразила мнение, что «оппозиции дали понять, что мирным и честным способом ей победить в этом государстве не дадут».

«Нас сознательно подталкивают к немирным способам», - добавила депутат.