Завтра в Украину приедет мониторинговая комиссия ПАСЕ
15:21, 18 декабря 2013Политика
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Мониторинговая миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы посетит Украину 19-20 декабря
Майлис Репс и Мариетта де Пурбе-Лундин едут в Украину
Как сообщает пресс-служба этой международной институции, содокладчики Майлис Репс и Мариетта де Пурбе-Лундин прибудут в Украину, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией, сообщает Радио Свобода.
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Ожидается, что во время визита они встретятся с президентом Украины Виктором Януковичем, премьером Николаем Азаровым, председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком, министром иностранных дел Леонидом Кожарой.
Содокладчики мониторинговой миссии также намерены встретиться с представителями Партии регионов Украины и оппозиционными партиями, представленными в парламенте: «Батькивщина», УДАР и «Свобода».
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