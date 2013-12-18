Завтра в Украину приедет мониторинговая комиссия ПАСЕ

Как сообщает пресс-служба этой международной институции, содокладчики Майлис Репс и Мариетта де Пурбе-Лундин прибудут в Украину, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией, сообщает Радио Свобода.

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Ожидается, что во время визита они встретятся с президентом Украины Виктором Януковичем, премьером Николаем Азаровым, председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком, министром иностранных дел Леонидом Кожарой.

Содокладчики мониторинговой миссии также намерены встретиться с представителями Партии регионов Украины и оппозиционными партиями, представленными в парламенте: «Батькивщина», УДАР и «Свобода».