Яценюк требует снижения тарифов для населения на газ

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги, газ для населения должны быть снижены на 30%, поскольку Россия снизила цену на газ для Украины именно на такой процент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на митинге на Майдане Незалежности.

Он отметил, что ни один документ, который идет вопреки евроинтеграции, если окажется, что такой был подписан Президентом Виктором Януковичем в Москве, не пройдет в парламенте.

“Мы заблокируем парламент наглухо”, - сказал Яценюк.

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Кроме того, он отметил, что сейчас оппозиции не хватает всего 9 голосов для того, чтобы отправить правительство в отставку. Также Яценюк добавил, что необходимо вернуться к Конституции 2004 года и что это будет означать, что президентские выборы должны пройти на 6 месяцев раньше, поскольку именно такими являются требования этой Конституции.

Говоря о том, сколько люди будут стоять еще на Майдане, Яценюк отметил, что Майдан будет стоять до 19 декабря, а в случае, если Янукович до этой даты не подпишет собственное заявление об отставке, то Майдан будет стоять и до Нового года, и до Рождества.

Говоря о Российской Федерации, Яценюк заявил, что Президент Владимир Путин проявил неуважение к украинскому народу и государству, назвав то, что происходит на Майдане, погромами.

“Мы не допустим унижений украинского народа и государства... Это хамство и неуважение”, - сказал Яценюк.