Тягнибок и Яценюк заявили, что будут говорить с властью только после выполнения требований оппозиции

19:56, 11 декабря 2013
Политика
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Лидер партии “Свобода” Олег Тягнибок и лидер фракции партии “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляют, что переговоры с властью возможны только после выполнения ряда требований оппозиции.

Яценюк говорит, что пойдет на круглый стол, когда Майдан ему

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на брифинге.

По словам Яценюка, переговоры с властью могут быть только тогда, когда Евромайдан “даст мандат” оппозиции на это.

Тягнибок подчеркнул, что власть должна выполнить ряд требований, в частности, освободить заключенных активистов, не применять силы против Евромайдана.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, Президент Украины Виктор Янукович пригласил оппозицию к диалогу и пообещал не допустить применения силы.

“Я лично готов к участию в таком круглом столе. Ради достижения компромисса призываю оппозицию не отказываться, не идти дорогой противостояния и ультиматумов”, - говорится в заявлении.

Янукович заверил, что власть будет действовать исключительно в рамках закона и никогда не будет применять силу против мирных собраний.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, построенных митингующими.

Лидер «УДАРа» Виталий Кличко заявил, что этими действиями Янукович закрыл путь к компромиссам.

Он заявил, что оппозиция требует освобождения незаконно арестованных активистов на Банковой 1 декабря, привлечения к ответственности виновных за разгон Евромайдана 30 ноября, отставки правительства Николая Азарова, проведения досрочных парламентских и президентских выборов.

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