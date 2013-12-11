Тягнибок и Яценюк заявили, что будут говорить с властью только после выполнения требований оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на брифинге.

По словам Яценюка, переговоры с властью могут быть только тогда, когда Евромайдан “даст мандат” оппозиции на это.

Тягнибок подчеркнул, что власть должна выполнить ряд требований, в частности, освободить заключенных активистов, не применять силы против Евромайдана.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, Президент Украины Виктор Янукович пригласил оппозицию к диалогу и пообещал не допустить применения силы.

“Я лично готов к участию в таком круглом столе. Ради достижения компромисса призываю оппозицию не отказываться, не идти дорогой противостояния и ультиматумов”, - говорится в заявлении.

Янукович заверил, что власть будет действовать исключительно в рамках закона и никогда не будет применять силу против мирных собраний.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, построенных митингующими.

Лидер «УДАРа» Виталий Кличко заявил, что этими действиями Янукович закрыл путь к компромиссам.

Он заявил, что оппозиция требует освобождения незаконно арестованных активистов на Банковой 1 декабря, привлечения к ответственности виновных за разгон Евромайдана 30 ноября, отставки правительства Николая Азарова, проведения досрочных парламентских и президентских выборов.