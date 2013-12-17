Путин: цена российского газа для Украины снижена до $268,5

"Газпром" и "Нафтогаз" подписали дополнение, которое дает возможность "Газпрому", что он и намерен делать - продавать Украине газ по цене 268,5 доллара за тысячу кубов. Сейчас эта цена около 400 долларов была", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам заседания российско-украинской межгоскомиссии, сообщают РИА Новости.

Путин также добавил, что Россия готова идти навстречу Украине в газовой сфере, предстоит выработать эффективную и долгосрочную схему взаимодействия, а также перейти от дискуссии о цене на газ к прагматичной кооперации.

"Россия готова и дальше идти навстречу партнерам, но перед нами стоит задача выработать действительно эффективную и долгосрочную схему взаимодействия, перейти от постоянных дискуссий о цене к прагматичной кооперации как по поставкам газа на Украину, так и надежному транзиту", - сказал Путин по итогам заседания российско-украинской межгоскомиссии.

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Также Украина готова повысить прозрачность работы своей газотранспортной системы, заявил президент страны Виктор Янукович на пресс-конференции по итогам заседания российско-украинской межгоскомиссии.

"Мы, конечно, затронули газ - наш больной вопрос. Я абсолютно согласен с тем, что здесь идет вопрос не только о ценообразовании. Ценообразование - это продукт нашей совместной работы. В перспективе мы, конечно, должны думать, как нам выстроить совместную работу, которая бы создавала мотивацию для двух сторон. Я имею в виду, создать условия для прозрачности работы украинской газотранспортной системы", - сказал он.

Янукович отметил, что страны должны развивать сотрудничество не только в газовой, но и нефтегазовой сфере. "Организовать сотрудничество, у нас большие перспективы. Мы имеем совместные проекты, которые мы можем реализовывать", - сказал он.