В штабе Поплавского заявляют о победе

Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов, который ведется штабом кандидата в народные депутаты Михаила Поплавского согласно протоколам с мокрыми печатями.

По итогам 100 % обработанных протоколов - Михаил Поплавский побеждает с результатом в 52,25% , что на 12 тысяч 31 июля голосов больше, чем у кандидата от объединенной оппозиции Николая Булатецкого, набравшего 35,0 1% голосов.

Этот результат совпадает с информацией с официального сайта ЦИК. По состоянию на 9:30 Центральной Избирательной Комиссией обработано 85,54 % протоколов. Михаил Поплавский имеет 52,64%, Николай Булатецкий - 36,64 %. Ранее победу Михаила Поплавского подтвердил независимый экзит - пол, который проводился по заказу 5-канала.

Опрос показал , что в округе № 194 с центром в Черкассах победителем является Михаил Поплавский (47,3 %). Николай Булатецкий занял второе место (42,2 %).