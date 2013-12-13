Президент Чехии приглашает Януковича на официальный визит

18:11, 13 декабря 2013
Политика
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Министр иностранных дел Чешской Республики Ян Когоут подтверждает приглашение Президента Чехии Милоша Земана Президенту Украины Виктору Януковичу посетить Прагу с официальным визитом.

Милош Земан. Фото: Радіо Свобода (radiosvoboda.org)

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом он сказал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой.

В ходе разговора стороны обсудили перспективы углубления политического диалога. В центре внимания беседы были также вопрос европейской интеграции Украины. Кожара подчеркнул неизменность евроинтеграционного курса нашего государства.

Стороны также обсудили отдельные аспекты внутриполитической ситуации в Украине.

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