Президент Чехии приглашает Януковича на официальный визит

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом он сказал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой.

В ходе разговора стороны обсудили перспективы углубления политического диалога. В центре внимания беседы были также вопрос европейской интеграции Украины. Кожара подчеркнул неизменность евроинтеграционного курса нашего государства.

Стороны также обсудили отдельные аспекты внутриполитической ситуации в Украине.