Президент Чехии приглашает Януковича на официальный визит
18:11, 13 декабря 2013Политика
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Министр иностранных дел Чешской Республики Ян Когоут подтверждает приглашение Президента Чехии Милоша Земана Президенту Украины Виктору Януковичу посетить Прагу с официальным визитом.
Милош Земан приглашает Януковича посетить Прагу / Фото: Радио Свобода
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом он сказал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой.
В ходе разговора стороны обсудили перспективы углубления политического диалога. В центре внимания беседы были также вопрос европейской интеграции Украины. Кожара подчеркнул неизменность евроинтеграционного курса нашего государства.
Стороны также обсудили отдельные аспекты внутриполитической ситуации в Украине.
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