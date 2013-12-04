Кожара заверил студентов, что приоритетом для правительства является подписание ассоциации с ЕС

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Об этом он заявил во время встречи с группой студентов Киевского национального лингвистического университета 4 декабря, сообщили УНИАН в пресс - службе МИД.

«Именно поэтому приоритетом для правительства является подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС , которое фактически является дальнейшим планом таких реформ», - добавил Кожара.

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По его словам, «кризисные явления в мировой экономике, резкое сокращение торговли с Россией, а также непомерно высокая цена на российский природный газ заставили правительство временно приостановить подготовку к подписанию Соглашения».

Кожара также отметил, что с пониманием относится к мотивации тех людей, которые сегодня выходят на протестные акции. Однако он выразил убеждение, что в нынешней ситуации они являются «контрпродуктивными с точки зрения обеспечения политических и экономических интересов государства».