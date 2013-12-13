Три человека должны нести ответственность за разгон Евромайдана - Янукович
Президент Украины сообщил, что по делу о разгоне Евромайдана появилась новая информация
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину» во дворце "Украина".
Янукович сообщил, что перед выездом на круглый стол он разговаривал с генеральным прокурором Виктором Пшонкой, и тот рассказал, что на сегодня намечены новые меры, в том числе есть новая информация, которую пока невозможно обнародовать.
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Также он пообещал, что в ближайшее время эта информация будет проверена, и если будет полная уверенность и если не будет запрещать закон, она будет обнародована.
"Только хочу сказать, что трое людей, которые этой ночью были рядом с Майданом, они имеют непосредственное отношение к принятию решения, которое было принято. И я считаю, что они должны нести полную ответственность за то, что там произошло. И в ближайшее время мы скажем об этом публично", - заявил Янукович.