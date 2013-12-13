Три человека должны нести ответственность за разгон Евромайдана - Янукович

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину» во дворце "Украина".

Янукович сообщил, что перед выездом на круглый стол он разговаривал с генеральным прокурором Виктором Пшонкой, и тот рассказал, что на сегодня намечены новые меры, в том числе есть новая информация, которую пока невозможно обнародовать.

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Также он пообещал, что в ближайшее время эта информация будет проверена, и если будет полная уверенность и если не будет запрещать закон, она будет обнародована.

"Только хочу сказать, что трое людей, которые этой ночью были рядом с Майданом, они имеют непосредственное отношение к принятию решения, которое было принято. И я считаю, что они должны нести полную ответственность за то, что там произошло. И в ближайшее время мы скажем об этом публично", - заявил Янукович.