Янукович просит украинцев успокоиться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал на круглом столе «Объединим Украину».

“Я обращаюсь к нашим гражданам, которые стоят на всех майданах, — успокоиться и прекратить противостояние. Противостояние никогда не приводило ни к чему хорошему”, - сказал он.

Янукович попросил граждан дать возможность сегодня политикам, власти и оппозиции вместе выйти из этой ситуации.