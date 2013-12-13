Янукович просит украинцев успокоиться
16:44, 13 декабря 2013Политика
3944 0
Президент Украины Виктор Янукович призывает украинцев к спокойствию и прекращению противостояния.
Януковича призывает украинцев к спокойствию и прекращению противостояния
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал на круглом столе «Объединим Украину».
“Я обращаюсь к нашим гражданам, которые стоят на всех майданах, — успокоиться и прекратить противостояние. Противостояние никогда не приводило ни к чему хорошему”, - сказал он.
Янукович попросил граждан дать возможность сегодня политикам, власти и оппозиции вместе выйти из этой ситуации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter