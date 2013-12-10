В Осло вручили Нобелевскую премию мира
17:23, 10 декабря 2013Политика
1610 0
В Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира: представители комитета вручили награду генеральному директору Организации по запрету химического оружия Ахмету Узюмджю.
Сегодня состоялось вручение Нобелевской премии мира
На церемонии вручения премии Узюмджю заявил, что принимает награду за всю свою команду, которая прилагает усилия к тому, чтобы «избавить мир от оружия, которое не различает военных и гражданских, поле боя или поселок», сообщило Радио «Свобода».
Читайте также: В пакистанских школах запретили книгу 16-летней номинантки на Нобелевскую премию
Организация по запрету химического оружия, в частности, ответственна за ликвидацию химического оружия в Сирии – процесс, который планируют осуществить до середины 2014 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter