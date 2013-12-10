В Осло вручили Нобелевскую премию мира

На церемонии вручения премии Узюмджю заявил, что принимает награду за всю свою команду, которая прилагает усилия к тому, чтобы «избавить мир от оружия, которое не различает военных и гражданских, поле боя или поселок», сообщило Радио «Свобода».

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Организация по запрету химического оружия, в частности, ответственна за ликвидацию химического оружия в Сирии – процесс, который планируют осуществить до середины 2014 года.