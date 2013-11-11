В пакистанских школах запретили книгу 16-летней номинантки на Нобелевскую премию

В 40 тыс школ Пакистана запрещено читать книгу 16-летней правозащитницы Малалы Юсуфзай. О решении исключить ее дневник, написанный в соавторстве с британской журналисткой Кристиной Лэмб, из списка разрешенной литературы в школьных бибиотек объявил сегодня глава Всепакистанской ассоциации управления частными школами Адиб Джаведани.

Как пишет ИТАР-ТАСС, запрет введен на основании заключения, что Малала и ее дневник представляют в большей степени взгляды Запада, а не Пакистана на особенности положения женщин в исламских государствах.

О Юсуфзай мир заговорил в 2009 году, когда на Западе был опубликован ее дневник, в котором она рассказала о том, как талибы запрещали ей и другим девочкам, проживающим в долине реки Сват, учиться в школе. Она также вела блог на сайте британской телерадиокорпорации Би-би-си, обличая талибов. И несмотря на угрозы со стороны экстремистов, продолжала жить в родном Мингоре.

9 октября прошлого года на нее было совершено покушение - террористы обстреляли из автоматов школьный автобус. Юсуфзай получила ранения в голову и шею. Ответственность за вылазку взяла на себя группировка "Техрик- и-талибан Пакистан". На родине, однако, распространяются слухи, будто нападение было инсценировано с целью создать образ героини в глазах общественности Запада.

После операций в военном госпитале пакистанского города Равалпинди и в клинике английского Бирмингема девушка проживает с семьей в Великобритании и продолжает правозащитную деятельность. Юсуфзай стала в этом году лауреатом Международной детской премии за вклад в развитие мира и присуждаемой Европарламентом премии имени академика Андрея Сахарова "За свободу мысли".