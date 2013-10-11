Назван лауреат Нобелевской премии мира

Об этом в пятницу в Стокгольме объявила Королевская шведская академия наук, отвечающая за присуждение награды. Нобелевская премия мира является составной частью ежегодных международных Нобелевских премий. Премия присуждается с 1901 года и является самой известной и авторитетной международной наградой в области общественно-политической и гуманитарной деятельности, сообщает РИА Новости.

"Разоружение особо отмечено в завещании Альфреда Нобеля. Норвежский нобелевский комитет ранее посредством различных премий подчеркивал необходимость покончить с ядерным оружием. Присуждая награду Организации по запрещению химического оружия, Комитет вносит свой вклад в дело уничтожения химического оружия", - говорится в пресс-релизе Комитета.

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ОЗХО в конце сентября утвердила план уничтожения химоружия в Сирии, которая присоединяется к этой организации, находясь в противостоянии с вооруженными антиправительственными группировками. Оборудование для производства химоружия планируется уничтожить к началу ноября 2013 года, а все химические арсеналы - в первой половине 2014 года.

В конце сентября в СМИ появились сообщения о химатаке под Дамаском, позже эксперты по химоружию ООН подтвердили, что химатака имела место.