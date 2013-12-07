Саакашвили: События в Украине - это рейдерский захват путинской Россией

Бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии УДАР, Саакашвили вместе с украинскими оппозиционными лидерами попили кофе и пообщались с митингующими на Майдане Незалежности.

Ожидается, что в 14.30 они проведут совместный брифинг в Доме профсоюзов, после чего выступят со сцены перед митингующими на Майдане Незалежности.

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По данным пресс-службы УДАРа, Саакашвили назвал сегодняшние события в Украине политическим рейдерством.

“То, что происходит сегодня в Украине, - это политический рейдерский захват путинской Россией суверенного государства в центре Европы. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины, но все понимают, что у Украины нет иного пути, как в Европу, потому что это выбор принципов и ценностей. Поэтому все сегодня волнуются за Украину и хотят ей помочь», - подчеркнул Саакашвили.