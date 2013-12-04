Маленькие победы

Провальное голосование в Верховной Раде за вотум недоверия правительству, а также поход лидеров оппозиции с требованиями к главе государства выдать указ об отставке Кабмина в пустующую Администрацию президента, повергло Майдан и сочувствующих в уныние. Появилось непонимание, как митингующие могут добиться тех целей, которые озвучиваются со сцены. Появилось разочарование в лидерах, которые каждое выступление сводят только к одному: «Майдан должен стоять!», но не поясняют, как долго стоять и, главное, ради какой цели. Да, отсутствие реальных планов от оппозиции и силовых штурмов со стороны власти, расхолаживают протест. Затишье в этом смысле опасно.

С другой стороны, сегодня днем студенты, дабы не мерзнуть впустую на площади, самоорганизовались и отправились пикетировать Минобразования. Накануне ведомство якобы потребовало от руководства ряда украинских ВУЗов составить списки спудеев, которые вышли на Майдан. В результате осады МОН, инициативная группа студентов встретилась с заместителем министра образования Евгением Сулимой, который пообещал, что никаких преследований за Евромайдан не будет.

Еще одна компания с Майдана отправилась к Генеральной прокуратуре с требованием наказать виновных в разгоне Евромайдана 30 ноября, а также прекратить уголовное преследование активистов. Третья группа небезразличных украинцев, с этим же требованием, оккупировала Шевченковский районный суд Киева, в котором рассматриваются дела против митингующих за столкновения с «Беркутом» 1 декабря под Администрацией президента.

Все эти акции носят мирный характер, поэтому применять силу к митингующим — нет никакого смысла. К тому же, они демонстрируют политикам: как и что нужно делать, чтобы «без крови» добиться реализации требований Евромайдана. И под давлением общества оппозиция, так или иначе, начинает прислушиваться и понимать, что украинцы не уйдут с площадей по их призыву, ибо выходили не в их поддержку.

Теперь украинцам необходимо добиться, чтобы к мнению гражданского общества прислушивалась и власть. В частности, чтобы премьер, еще вчера извинявшийся за избиение мирных демонстрантов, не мог сегодня их же называть провокаторами. Чтобы президент, который еще вчера не делал попыток идти на встречу требованиям Майдана, по возвращении из рабочей поездки был вынужден вести переговоры.

Ведь большая победа состоит из маленьких: отказа чиновников минобразования преследовать студентов за выражение гражданской позиции, отказа от претензий со стороны столичной власти к участникам акции протеста, захвативших здание КГГА, защиты и поддержки каждого активиста, пострадавшего от действий «Беркута», и каждого автомобилиста, попавшего под пресс правоохранителей за содействие в перекрытии улиц столицы во время Евромайдана.