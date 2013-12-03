Страны НАТО осудили разгон Евромайдана

Главы МИД стран НАТО осудили чрезмерное использование силы в Украине и призвали стороны воздержаться от насилия и начать диалог.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен по окончании министерского заседания альянса.

Он сообщил, что министры сделали совместное заявление по Украине.

«Мы пристально следим за ситуацией в стране, мы осуждаем использование чрезмерной силы, призываем все стороны воздержаться от насилия. Мы призываем правительство и оппозицию начать диалог и процесс реформ», - подчеркнул Расмуссен.

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Генсек НАТО отметил, что сотрудничество с Украиной продолжается.

«Украина остается важным партнером НАТО. Наше партнерство продолжится на основании ценностей демократии, прав человека и верховенства права. НАТО по-прежнему настроено поддерживать процесс реформ в Украине», - сказал Расмуссен.