Страны НАТО осудили разгон Евромайдана
НАТО внимательно следит за событиями в Украине.
Главы МИД стран НАТО осудили чрезмерное использование силы в Украине и призвали стороны воздержаться от насилия и начать диалог.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен по окончании министерского заседания альянса.
Он сообщил, что министры сделали совместное заявление по Украине.
«Мы пристально следим за ситуацией в стране, мы осуждаем использование чрезмерной силы, призываем все стороны воздержаться от насилия. Мы призываем правительство и оппозицию начать диалог и процесс реформ», - подчеркнул Расмуссен.
Читайте также: Anonymous угрожают атаками на сайты украинской госорганов
Генсек НАТО отметил, что сотрудничество с Украиной продолжается.
«Украина остается важным партнером НАТО. Наше партнерство продолжится на основании ценностей демократии, прав человека и верховенства права. НАТО по-прежнему настроено поддерживать процесс реформ в Украине», - сказал Расмуссен.