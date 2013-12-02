Фюле призвал Украину к "немедленному" диалогу

"Украина: Разногласия должны быть решены мирным путем. Путем немедленного диалога", - написал Фюле в своем Twitter.

Как сообщал УНИАН, в Киеве продолжается акция гражданского протеста. 1 декабря на улицы Киева вышли сотни тысяч граждан, возмущенных жестоким разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября. Однако, из-за действий провокаторов, которые имитировали штурм Администрации Президента, начались столкновения участников акции с «Беркутом». В итоге, МВД сообщило о более 100 пострадавших правоохранителей. По данным КГГА, за минувшие сутки (1 декабря) по состоянию на 24:00 к врачам бригад неотложной медицинской помощи обратилось 165 травмированных участников акций протеста, которые проходили в центре столицы. Из них госпитализировано 109 человек.