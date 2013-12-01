ЕС согласился вести переговоры о предоставлении Украине финансовой помощи – Азаров

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«К сожалению, вопрос реально о помощи стал обсуждаться только в последние дни. Вот только сейчас. И сейчас мы услышали предложение – давайте рассмотрим. Так, прекрасно. Это тоже позитив этого саммита», - заявил Азаров.

При этом премьер отметил, что сумма средств, необходимых Украине на модернизацию в размере до 160 млрд евро на 10 лет, является результатом минимальной оценки.

«Хихикали там над цифрой 150-160 миллиардов евро, которые нужны Украине. Это минимальная оценка, кстати», - отметил Азаров.