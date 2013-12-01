Парламент Крыма считает, что оппозиция пытается захватить власть в Украине

«Под угрозу поставлены политическая и экономическая стабильность в государстве, его целостность и сами основы конституционного строя», - сказано в документе.

«Горстка политиканов пытается под видом борьбы за европейский вектор развития захватить власть в стране. Особое возмущение вызывает тот факт, что у нынешнего Майдана те же вожди, что и 9тлет назад. Придя к власти на антироссийских лозунгах в результате "оранжевой революции", они обманули доверие людей и завели Украину в глубочайший кризис. Сегодня эти политические банкроты взяли себе в союзники неонацистов из ВО "Свобода", от которых отмежевались Европа и весь цивилизованный мир, и перешли от мирных манифестаций к насильственным действиям – массовым беспорядкам и захвату государственных учреждений», - считают крымские депутаты.

«Хроника событий в Киеве убеждает в том, что они были заранее спланированы и четко организованы. Мы все являемся свидетелями очередного политического спектакля, режиссеры которого манипулируют сознанием масс», - говорят в ВС Крыма.

Кроме того, политическая ситуация в Украине станет темой для разговора на внеочередном заседании крымского парламента. По данным пресс-центра совета, оно созвано на 2 декабря.