К бригадам скорой помощи обратилось более полусотни травмированных - КГГА
19:52, 01 декабря 2013Политика
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В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили, что по состоянию на 18:00 воскресенья, 1 декабря, к врачам бригад неотложной медицинской помощи обратились 53 травмированных участников акций протеста, которые проходят сегодня в центре столицы.
По состоянию на 18:00 к бригадам скорой помощи обратились 53 травмированных в Киеве
Из них госпитализировано – 14, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Принимают пострадавших Киевская городская клиническая больница №17, Киевская городская больница скорой медицинской помощи и Александровская клиническая больница, Киевская городская клиническая больница № 12.
Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии 15-03.
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