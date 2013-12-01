К бригадам скорой помощи обратилось более полусотни травмированных - КГГА

Из них госпитализировано – 14, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Принимают пострадавших Киевская городская клиническая больница №17, Киевская городская больница скорой медицинской помощи и Александровская клиническая больница, Киевская городская клиническая больница № 12.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии 15-03.