В МВД опровергли информацию о прибытии в Украину российского спецназа

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, «эта информация не больше, чем слухи, она абсолютно не отвечает действительности».

В воскресенье в социальных сетях появилось сообщение о том, что якобы три автобуса с российскими спецназначенцами уже находятся в «Борисполе».

Отряд специального назначения внутренних войск Российской Федерации «Витязь», в частности, выполняет задания по пресечению массовых беспорядков, которые сопровождаются вооруженным насилием.