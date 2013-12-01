В МВД опровергли информацию о прибытии в Украину российского спецназа
19:30, 01 декабря 2013Политика
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В украинском МВД опровергли информацию о прибытии в Украину российского отряда спецназначения «Витязь».
Бойцы спецназа "Витязь" в Чечне ,kb-vityaz.com
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, «эта информация не больше, чем слухи, она абсолютно не отвечает действительности».
В воскресенье в социальных сетях появилось сообщение о том, что якобы три автобуса с российскими спецназначенцами уже находятся в «Борисполе».
Отряд специального назначения внутренних войск Российской Федерации «Витязь», в частности, выполняет задания по пресечению массовых беспорядков, которые сопровождаются вооруженным насилием.
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