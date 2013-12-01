В оппозиции заявили, что власть хочет ввести чрезвычайное положение и готовит водометы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на Майдане Незалежности в Киеве.

По словам Тягнибока, по имеющейся информации «машины с водометами, которые они закупили за бюджетные средства и против которых мы протестовали, они их отправили заправлять», - сказал Тягнибок.

«Мы знаем, что уже сейчас заправляются водометы. Власть для того и устроила эту провокацию чтобы применить силу в ответ», - отметил Тягнибок.

В то же время он призвал митингующих не паниковать и продолжать стоять на Майдане.

Как сообщал УНИАН, лидеры оппозиционных партий Олег Тягнибок и Арсений Яценюк заявили, что в провокациях возле Администрации Президента принимают участие так называемые «титушки» и переодетые курсанты милицейских вузов. Они отметили, что оппозиция не имеет никакого отношения к этим событиям и отмежевывается от них.

«Мы знаем, что вы хотите ввести чрезвычайное положение. Но мы призываем вас отзовите своих провокаторов с Банковой. Ни одна оппозиционная политическая сила не имеет отношения к тому, что происходит», - заявил Яценюк, обращаясь с Майдана к Президенту Украины Виктору Януковичу и секретарю СНБО Андрею Клюеву.

Сегодня около полутысячи молодчиков спортивного телосложения с закрытыми лицами прорвали кордон милиции и имитировали захват Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно.

Журналисты, которые находятся на месте события, отмечают, что провокаторы выкрикивают лозунги по-украински, а разговаривают между собой на русском языке. Они бросали в спецназ разные предметы, в том числе булыжники и «коктейли Молотова». Кроме того, молодчики демонстрируют хорошее владение навыками противодействия бойцам силовых структур и знают их тактику поведения.