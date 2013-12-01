Провокации на Банковой могли устроить футбольные фанаты за деньги ПР - Богословская
17:11, 01 декабря 2013Политика
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Инна Богословская, которая заявила о выходе из Партии регионов заявляет, что провокации на Банковой могут быть организованы Партией регионов.
Инна Богословская
"У меня есть свидетель. Это помощник моего мужа. Он видел, что в отеле Киев живут эти люди, им платят по 250 гривен", - сказала она в комментарии Украинской правде.
По словам Богословской, еще год назад в Партии регионов рассматривали возможность использования в провокациях футбольных фанов.
"Я слышала, как эти люди сейчас пели гимн, именно так они поют его на стадионах", - добавила она.
Как известно, на Банковой в воскресенье видели лидера Братсва Корчинского, который действует на стороне ПР, по крайней мере во время избирательных кампаний.
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