Провокации на Банковой могли устроить футбольные фанаты за деньги ПР - Богословская

"У меня есть свидетель. Это помощник моего мужа. Он видел, что в отеле Киев живут эти люди, им платят по 250 гривен", - сказала она в комментарии Украинской правде.

По словам Богословской, еще год назад в Партии регионов рассматривали возможность использования в провокациях футбольных фанов.

"Я слышала, как эти люди сейчас пели гимн, именно так они поют его на стадионах", - добавила она.

Как известно, на Банковой в воскресенье видели лидера Братсва Корчинского, который действует на стороне ПР, по крайней мере во время избирательных кампаний.