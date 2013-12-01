Кличко и Порошенко пошли на Банковую успокаивать людей

Как передает корреспондент УНИАН, следом за ними вышел и лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок. Он уточнил, что идет не на Банковую, а на Майдан Незалежности.

Как сообщалось, перед этим лидеры оппозиции провели пресс-конференцию, на которой сообщили, что провокаторы по приказу власти штурмуют Администрацию Президента.

Напомним, после жестокого разгона Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября, сегодня в столице и по всей стране сотни тысяч граждан вышли на акции гражданского протеста.

Однако сегодня около 14.00 неизвестные провокаторы начали штурм АП. Народный депутат Порошенко на Банковой призвал участников акции мирно разрешить ситуацию, однако его призывы так и не были услышаны протестующими. Порошенко силой сняли с экскаватора, на котором митингующие двигались к подразделению «Беркут». Однако после этого был распылен газ и митингующие начали отходить от здания АП и милиции.

Около 16.00 спецназ начал массово применять шумовые гранаты и слезоточивый газ на подходах к Администрации Президента против протестующих, большинство которых в масках и хорошо экипированы, и, скорее всего, являются «титушками». Спецназ начал массово применять шумовые гранаты и слезоточивый газ, когда в их сторону начал двигаться бульдозер, на котором находилось с десяток молодых людей.

После взрывов гранат силовикам удалось остановить бульдозер, а радикально настроенные митингующие отступили.

Однако они ведут себя довольно агрессивно. Журналисты, которые находятся на месте события, отмечают, что провокаторы лозунги кричат на украинском языке, а разговаривают между собой на русском языке.

Они продолжают бросать в спецназ разные предметы, включая камни и «коктейли Молотова».

Кроме того, молодые люди показывают, что они хорошо владеют навыками противодействия бойцам силовых структур и знают их тактику поведения.