В спецназ под АП бросили коктейль Молотова. В ответ спезназ применил шумовые гранаты и начал наступление

Митингующие под Администрацией Президента отступают с улицы Банковой в сторону улицы Институтской из-за газовых гранат.

Как передает корреспондент УНИАН, милиция повторно применила против митингующих газовые гранаты, но в большем количестве, чем раньше.

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