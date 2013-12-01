В Киеве перекрыли движение на улице Институтской, на Банковой – 20 автобусов с «Беркутом»
13:15, 01 декабря 2013Политика
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В Киеве автолюбители в знак протеста против разгона Евромайдана и в поддержку сегодняшней акции за евроинтеграцию Украины перекрыли движение транспорта на улице Институтской.
Митингующие дошли до АП / Фото : Твиттер, пресс-служба УДАР
Как передает корреспондент УНИАН, в то же время на улице Банковой, ближе к зданию Администрации Президента, установлены металлические щиты, за которыми стоят около 20 автобусов с сотрудниками милиции.
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