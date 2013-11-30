Азаров заявил, что прокуратура даст оценку разгону Евромайдана

Генеральная прокуратура Украины и правоохранительные органы проанализируют все свидетельства и дадут оценку об избиении и разгоне митингующих на Евромайдане в Киеве милицией в ночь на 30 ноября.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в интервью телеканалу «Интер».

«Конечно, у меня вызывает глубокое сожаление, что такие события имели место. Предстоит провести тщательный анализ органам прокуратуры, правоохранительным органам и другим компетентным органам. Проанализировать все имеющиеся свидетельства, записи, чтобы дать оценку… Ну скажите, пожалуйста, зачем это нужно Президенту и правительству? Мы хотим, наоборот, найти общий язык», - заверил Азаров.

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Как известно, 29 ноября, в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

В ночь на 30 ноября в Киеве «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. Правительства стран ЕС и США осудили применение силы к мирным гражданам.