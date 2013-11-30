«Беркут» разогнал ЕвроМайдан (видео)

Пользователи социальных сетей пишут, что "Беркут" разогнал Евромайдан за минуты. "Все закончилось", "Конец первого действия. Занавес", - эмоционально сообщают в Twitter. Людей с Майдана вывозят "скорыми", пишет ТСН.ua.

Очевидцы событий говорят, что люди не сопротивлялись правоохранителям, потому что спали или сидели. Центр Киева напоминал зону боевых действий. Очевидцы событий утверждают, что раздавались крики женщин, которых бил "Беркут", а убегающих людей преследовали до Прорезной и Михайловской, большая часть митингующих оказалась в автозаках. Также есть сообщения о том, что правоохранители стреляли в воздух.

Сейчас весь Майдан огорожен забором, коммунальщики убирают и устанавливают новогоднюю елку.

"Больше никакой милиции с народом", - пишут в социальных сетях и призывают людей утром выходить, если не на Майдан Независимости, то хотя бы на место. Киевлян призывают помогать раненым и оказывать им медицинскую помощь.