Янукович возмущен событиями на Майдане, он поручил Генпрокуратуре наказать виновных

Президент Виктор Янукович выступил с обращением к украинскому народу, в котором он заявил, что глубоко возмущен теми событиями, которые произошли в ночь на Майдане Независимости. Он также пообещал, что те, кто спровоцировали конфликт на Майдане, - будут наказаны.

"Я глубоко возмущен теми событиями, которые произошли ночью на Майдане Независимости. Я осуждаю действия, которые привели к силовому противостоянию и страданий людей. Несколько дней назад я перед всей страной заявил о поддержке гражданских ненасильственных акций", - говорит Янукович в своем заявлении.

Он подчеркнул, что те, кто не услышали слова Конституции и Президента и своими решениями и действиями спровоцировали конфликт на Майдане, - будут наказаны.

"Я требую от Генеральной прокуратуры Украины срочно предоставить мне и украинскому обществу результаты немедленного и объективного расследования для надлежащего наказания виновных", - говорится в сообщении.

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Также Виктор Янукович подчеркнул, что он по-прежнему выбирает европейское будущее для Украины.

"Вчера завершился Вильнюсский саммит, который показал - у нас с европейскими коллегами есть общее понимание проблем, существующих и есть общее желание работать над их преодолением. Сегодня нам нужна совместная работа над программой мероприятий, сделают экономику Украины менее уязвимой, защитит рабочие места, зарплаты, пенсии и в перспективе позволит их повышать. Именно об этом я говорил в Вильнюсе", - заключил он.

Президент призвал каждого украинца приложить усилия к укреплению страны и объединения общества.

"Убежден, именно такой подход позволит нам достичь желаемых целей и не допускать больше конфликтов и противостояния в обществе", - резюмировал Янукович в своем заявлении.