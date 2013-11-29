Неизвестные пытаются организовать альтернативный митинг с противоположной стороны Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, ими установлена небольшая сцена, на которой смонтировано цифровое табло с изображением украинского флага. Сцена окружена цепью милиции.

К сцене также организованно подошли несколько сот людей, которые в настоящее время окружают ее.

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Выступающие со сцены не представляются и произносят время от времени речи в поддержку действий Президента Украины Виктора Януковича и осуждение митинга, который проходит на противоположной стороне возле стелы Независимости.

На вопрос корреспондента УНИАН к представителю милиции, кто является организатором этой акции, представитель милиции ответил, что сам не знает и сейчас будет выяснять.

В то же время милиция не пропускает никого к организаторам митинга, которые стоят за цепью милиции.

Сейчас в митинге принимают участие около 300-400 человек.