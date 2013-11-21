Главное за день: обзор топ-новостей

Украина приостановила подготовку к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС по распоряжению Кабмина

Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами - членами.

Также Кабмин поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики создать комиссию на трехсторонней основе при участии ЕС, Украины и России для обработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.

Впоследствии Президент Виктор Янукович сообщил, что альтернатив евроинтеграции нет, а в Администрации Президента сказали, что приостановка работы в направлении ассоциации не означает прекращения работы.

Однако Квасневский заявил, что Украина не подпишет соглашение на саммите в Вильнюсе "и это ее выбор", а еврокомиссар Фюле отменил свой визит в Украину.

Кремль воздержался от комментариев.

Рада провалила все законопроекты по Тимошенко

Верховная Рада Украины не поддержала ни один из шести предложенных сегодня законопроектов по лечению заключенных за рубежом, - экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Председатель фракции «Свобода» Олег Тягнибок призвал ЕС принять решение о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной даже в случае непринятия закона по решению «вопроса экс-премьер-министра Юлии Тимошенко».

Когда стало известно о приостановлении работы в направлении ассоциации с ЕС, народные депутаты, входившие в рабочую группу от Партии регионов Виталий Журавский и от «Батькивщины» Геннадий Москаль и Ирина Луценко отметили, что рабочая группа все равно должна продолжать работать, ведь она была создана распоряжением председателя парламента, которое никто не отменял, а сам законопроект касается лечения всех заключенных.

Фарион наконец призналась, что вступала в КПСС (Аудио)

Народный депутат от ВО «Свобода» Ирина Фарион, которая все это время отрицала факт своего пребывания в рядах КПСС, признала, что в 1988 году она вступила в «это дерьмо», а в 1989 году, по ее словам из него вышла.

Рада приняла еврозакон о выборах конституционным большинством

Соответствующий законопроект был разработан с учетом Совместного заключения Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ к разработанным Министерством юстиции Украины проектам изменений к законам о выборах народных депутатов Украины, о Центральной избирательной комиссии и о повторных выборах в Украине, принятого на 95-й пленарной сессии Венецианской комиссии, которая состоялась 14-15 июня 2013 года.

Первые семь дней января будут выходными

Правительство приняло решение о переносе ряда выходных дней с тем, чтобы были выходные дни с 1 по 7 число включительно. Чтобы обеспечить, с одной стороны, рациональное использование рабочего времени. С другой стороны, чтобы обеспечить бесперебойную работу Пенсионного фонда, Казначейства и не задерживать социальные выплаты.