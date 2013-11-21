Рада приняла еврозакон о выборах конституционным большинством

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 365 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

Закон поддержали 176 народных депутатов из фракции Партии регионов, 88 - от “Батькивщины”, 38 - от «УДАРа», 35 - от ВО “Свобода” и 29 внефракционных депутатов.

Во время доклада относительно законопроекта председатель Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Давид Жвания сообщил, что к законопроекту было подано 457 поправок, из них 366 комитет отклонил.

ВР приняла закон без рассмотрения поправок, сразу после доклада председателя комитета.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Верховная Рада одобрила в первом чтении евроинтеграционный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам проведения выборов", внесенный лидером фракции Партии регионов Александром Ефремовым и народными депутатами от ПР Владимиром Олейником и Дмитрием Шпеновым.

Как отмечается в пояснительной записке, соответствующий законопроект был разработан с учетом Совместного заключения Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ к разработанным Министерством юстиции Украины проектам изменений к законам о выборах народных депутатов Украины, о Центральной избирательной комиссии и о повторных выборах в Украине, принятого на 95-й пленарной сессии Венецианской комиссии, которая состоялась 14-15 июня 2013 года.

Так, проектом закона вносятся комплексные изменения в ряд нормативно-правовых актов: Кодекс Украины об административных правонарушениях, Кодекс административного судопроизводства Украины, законы "О выборах народных депутатов Украины", "О политических партиях в Украине", "Об информационных агентствах", "О Центральной избирательной комиссии" и "О принципах государственной языковой политики".

В частности, в части территориальной организации выборов проектом закона предлагается образовать заграничный избирательный округ, который будет включать в себя все заграничные избирательные участки, наделив Центральную избирательную комиссию полномочиями окружной избирательной комиссии заграничного избирательного округа.

Предусматривается установить критерии образования одномандатных избирательных округов, а также обязать Центральную избирательную комиссию пересмотреть одномандатные избирательные округа, существующие на постоянной основе, на соответствие этим критериям.

Так, предлагается установить, что одномандатные избирательные округа образуются в пределах Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя с приблизительно равным количеством избирателей в каждом округе, которое определяется на основании сведений Государственного реестра избирателей и отклонение от которых не может превышать 12%.

Одномандатный избирательный округ определяется территорией, в пределах которой находятся избирательные участки, входящие в его состав. Центром одномандатного избирательного округа является административно-территориальная единица по местонахождению окружной избирательной комиссии.

Законопроект также предусматривает обязать ЦИК обнародовать на ее официальном веб-сайте перечень одномандатных избирательных округов с указанием их номеров, границ, а также адресов помещений соответствующих избирательных комиссий.

Так, ЦИК не позднее чем за 175 дней до дня голосования обнародует на своем официальном веб-сайте перечень одномандатных округов с указанием их номеров, границ, а также адресов помещений соответствующих избирательных комиссий, и не позднее чем на второй день после начала избирательного процесса публикует указанные сведения в общегосударственных и региональных печатных средствах массовой информации, говорится в пояснительной записке.

В части формирования состава избирательных комиссий законопроектом, в частности, предлагается оптимизировать количество членов участковых избирательных комиссий и уточнить круг субъектов представления кандидатур в состав избирательных комиссий. В соответствии с предложенными проектом закона изменениями, субъектами представления кандидатур в состав ОИК являются политическая партия, которая имеет фракцию, и политические партии – субъекты избирательного процесса, кандидаты в депутаты от которых зарегистрированы в общегосударственном округе.

В части реализации гражданами Украины избирательных прав проектом закона предлагается, в частности, внедрить так называемую систему "гендерной ориентации политических партий", которая заключается в добровольном закреплении политическими партиями в своих уставах партийных квот для женщин. Так, проектом закона вносятся изменения в статью 8 Закона «О политических партиях в Украине» относительно дополнения перечня сведений, которые должен содержать устав политической партии, новой позицией 10 - размер квот, определяющий минимальный уровень представительства женщин и мужчин в избирательном списке кандидатов в народные депутаты Украины от партии в общегосударственном округе.

Законопроект также устанавливает порядок реализации права голоса для лиц, которые на день проведения выборов проживают или находятся за рубежом, и для лиц, которые временно изменили место голосования (без изменения избирательного адреса) за пределами избирательного округа, к которому они отнесены по избирательному адресу. Так, в частности, определяется, что избиратель, который проживает или на день проведения голосования на выборах депутатов находится на территории иностранного государства, а также гражданин Украины, которому временно изменено место голосования (без изменения избирательного адреса) на другой избирательный участок за пределами одномандатного округа, к которому такой избиратель отнесен на основании сведений Государственного реестра избирателей о его избирательном адресе, имеет право голоса на выборах депутатов только в общегосударственном округе. Реализация этого права обеспечивается включением избирателя в список избирателей на соответствующем избирательном участке с указанием, что такой избиратель получает только бюллетень для голосования в общегосударственном округе.

Также предусматривается уменьшить размер денежного залога: для партии от 2 тысяч до 1 тысячи минимальных размеров заработной платы; для кандидата в одномандатном избирательном округе от 12 до 10 минимальных размеров заработной платы. Таким образом, с учетом минимальной зарплаты на сегодняшний день, размер денежного залога для партии, которая намерена зарегистрировать кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, будет составлять около 1,1 млн грн, для кандидата в депутаты в одномандатном избирательном округе – около 11,4 тыс. грн, отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом определяется алгоритм действий ЦИК в случае выявления ошибок и неточностей в поданных кандидатами в народные депутаты на регистрацию документах; устанавливается, что независимо от порядка баллотирования, одно и то же лицо может избираться только в одном округе или по списку одной партии и вносятся положения, направленные на избежание кратной регистрации кандидатов в народные депутаты Украины.

В части деятельности избирательных комиссий проектом закона предлагается, в частности, унормировать вопрос принятия и оглашения нормативно-правовых актов ЦИК, установить обязательность обсуждения решений избирательных комиссий перед их принятием; усовершенствовать положение закона в части максимальной прозрачности в деятельности окружных и участковых избирательных комиссий.

В части финансирования избирательных кампаний проектом закона предлагается, в частности, ограничить размер избирательного фонда партии, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы в общегосударственном округе, и кандидата в депутаты в одномандатном округе; усовершенствовать положение закона относительно отчетности распорядителей избирательных фондов о поступлении и использовании средств указанных фондов, а также внедрить механизм доведения содержания этих отчетов до ведома общественности; ввести санкции за нарушение политической партией, кандидаты в народные депутаты от которой включены в избирательный список политической партии, или отдельным кандидатом в народные депутаты требований относительно открытия счета избирательного фонда и предоставления финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов.

В части проведения предвыборной агитации проектом закона предлагается, в частности, передать на уровень окружных избирательных комиссий, определенных решением Центральной избирательной комиссии в каждом из регионов Украины, полномочия относительно определения очередности предоставления политическим партиям – субъектам избирательного процесса и кандидатам в народные депутаты, зарегистрированным в одномандатном избирательном округе, эфирного времени на региональных радио и телеканалах государственной и коммунальной форм собственности для проведения предвыборной агитации за счет и в пределах средств государственного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.

В части регулирования деятельности средств массовой информации и информационных агентств в избирательном процессе проектом закона предлагается, в частности, унормировать правила участия информационных агентств в избирательном процессе, уравняв их в статусе со средствами массовой информации; ввести дополнительные требования к средствам массовой информации и информационным агентствам, которые принимают участие в информационном обеспечении выборов, установив запрет допускать умалчивание общественно необходимой информации и ее искажение, а также возложив обязанность пытаться получать информацию из двух или более источников, отдавать преимущество первоисточникам; дополнить закон положениями, направленными на предупреждение привилегированного отношения средствами массовой информации во время освещения фактов и событий, связанных с избирательным процессом, в частности, к кандидатам, которые занимают властные должности, путем установления требования, что доля эфирного времени, посвященного таким кандидатам, не может превышать 30 процентов от среднего объема эфирного времени, посвященного избирательному процессу.

В части организации голосования и установления результатов предлагается, в частности, ограничить количество избирательных бюллетеней, которые получаются членами участковой комиссии для голосования избирателей по месту пребывания (такое количество не может превышать более, чем на 5 процентов, количество избирателей, включенных в выдержку из списка избирателей для голосования по месту пребывания, но не менее, чем 1 избирательный бюллетень); в перечень поступков, относящихся к незаконному голосованию, которое является одним из оснований для признания участковой избирательной комиссией голосования на участке недействительным, добавить голосование за кандидата в одномандатном округе избирателями, которые голосуют только в общегосударственном округе.

В части регулирования деятельности официальных наблюдателей предлагается, в частности, предоставить международным наблюдателям право присутствовать при голосовании избирателей по месту пребывания и право получать копии протоколов и других документов.