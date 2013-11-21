Работа над законом для Тимошенко продолжается, несмотря на приостановку подготовки к ассоциации с ЕС

Рабочая группа по разработке законопроектов о лечения заключенных за рубежом продолжает работать, несмотря на приостановку Кабмином подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании рабочей группы народный депутат от «УДАРа» Ирина Геращенко сообщила членам группы о соответствующей информации, которая появилась в СМИ.

Однако народные депутаты от Партии регионов Виталий Журавский и от «Батькивщины» Геннадий Москаль и Ирина Луценко отметили, что рабочая группа все равно должна продолжать работать, поскольку она была создана распоряжением председателя парламента, которое никто не отменял, а сам законопроект касается лечения всех заключенных.

Заседание рабочей группы продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, Кабинет министров Украины принял распоряжение относительно приостановки процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.

Законопроект о лечении заключенных за рубежом является одним из евроинтеграционных, поскольку предоставит экс-премьеру Юлии Тимошенко выехать на лечение за границу, ВР должна принять его для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.