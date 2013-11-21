Альтернативы европейской интеграции нет - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что альтернативы европейской интеграции нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович заявил, выступая на бизнес-форуме в Вене, реагируя на слова Федерального президента Республики Австрия Хайнца Фишера о том, что Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

"Альтернативы европейской интеграции не существует, возможно, есть временные сложности, возможно, как говорят, на каком-то этапе восхождения к той вершине погода неблагоприятная, которая препятствует, и все прочее. Условно говоря, мы идем по этому пути и не меняем направление маршрута", - сказал Янукович.

В то же время Фишер сказал, что само постановление он не читал и поэтому комментировать не будет.